إطلالة جذابة ... سارة نخلة تشعل السوشيال ميديا ... شاهد

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلا " Be tiger ".وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :قمر - الجميلة سارة - بحبكيذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.