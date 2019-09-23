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فن

إطلالة جذابة ... سارة نخلة تشعل السوشيال ميديا ... شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:25 م
سارة نخلة
سارة نخلة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .


وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلا " Be tiger ".


وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


قمر - الجميلة سارة - بحبك


يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.

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