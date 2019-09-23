إطلالة جذابة ... سارة نخلة تشعل السوشيال ميديا ... شاهد

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلا " Be tiger ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - الجميلة سارة - بحبك
يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.
وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلا " Be tiger ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - الجميلة سارة - بحبك
يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.