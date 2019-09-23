بـ فستان أبيض قصير.. شاهد نسرين طافش بإطلالة مثيرة

نشرت الفنانة نشرين طافش عدد صور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلقت الفنانة نشرين طافش، على الصور، "من افتتاح فيلم الانيميش المصرى للاطفال".



ولقيت الصور إعجابًا كبيرًا من الجماهير أبرز التعليقات، "قمر - عسل والله - جمالك يجنن".



وكانت نسرين طافش، طرحت مؤخرا أول أغنية فى ألبومها الجديد، بعنوان "الحلوة" عبر قناتها على يوتيوب.

