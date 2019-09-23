مكرم محمد أحمد: الإخوان تنشر الفوضى وتدعم التظاهر بهدف العودة للحكم

اتهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، جماعة الإخوان بأنها تسعى بكل الطرق إلى نشر الفوضى داخل البلاد عبر تأجيج المشاعر والدفع إلى التظاهر ضد مؤسسات الدولة، بهدف العودة إلى حكم البلاد من جديد بعدما أسقطهم الشعب في 30 يونيو 2013.



وأضاف مكرم في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن التنظيم الإرهابي لا يزال يتوهم أنه قادر على العودة إلى السلطة من جديد، بعدما لفظهم المصريون وأزاحوهم من السلطة عقب كشف حقيقتهم بعد عام واحد من الحكم.



وأوضح مكرم أن تلك الجماعة تعتمد فى خطابها على الإساءة للقوات المسلحة والشرطة عبر منابر دول معادية لمصر مثل تركيا وقطر متجاهلين حق الوطن.



في سياق آخر، نقلت عن الإعلامي محمد الباز قوله إن دعوات الإخوان للمظاهرة باءت بالفشل مثل عشرات الدعوات السابقة التي ذهبت أدراج الرياح كلها، لافتا إلى أن محاولتهم الأخيرة أتت بعدما ضربت الانقسامات والخلافات صفوف التنظيم. وطالب المؤسسات الدينية والأمنية بالتصدي بحسم لتلك الجماعة الإرهابية، معتبرا أن المواطن عليه العبء الأكبر في دعم الدولة من خلال مواجهة دعوات تلك الجماعه وعدم الانسياق وراء القنوات المضلله التي تسعى لإثارة البلبلة والفتنة ونشر الإحباط.