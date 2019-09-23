شاهد.. يوسف الحسني يفضح معتز مطر بالدليل

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الهارب معتز مطر يتبع أسلوبًا في عرض وجهة نظره الخاطئة ويمتاز بـ الفجاجة.





وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، في حواره على قناة "إكسترا نيوز"، "معتز مطر يصر على هجومه على مصر كما أنه يمتاز بالعمالة ضد مصر".





وتابع الإعلامي يوسف الحسيني "معتز مطر عميل يعمل في قناة يمولها الإخوان ومن يرغب في دمار مصر ونشر الفوضى فيها".





وأكمل الإعلامي يوسف الحسيني "معتز مطر قبل عزل مرسي كان خايف على مصر «على حد وصفه»، وكان يصرح بأن رئيس الدولة آنذاك كان مخطئا وكان عليها ان يستمع الى نصيحته ونصيحة القوات المسلحة، ولكن بعد عزل مرسي اختفى معتز مطر وسافر خارج مصر، وفجأة اشتغل في قناة عميلة تهاجم الدولة ويمولها من يستهدفون خراب مصر؛ بعدما كان ينصح مرسي بالاستماع إلى رغبة الشعب".