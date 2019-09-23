محمد عادل إمام يسخر من ياسمين رئيس .. اعرف السبب

نشر الفنان محمد عادل إمام صورة من كواليس فيلم "لص بغداد" أثناء التصوير فى منطقة البحر الأحمر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وعلق محمد إمام ساخرا من ياسمين رئيس بسبب نظارتها قائلا : "الطريق إلى التصوير من أجدع وألذ الناس في الشغلانة بتاعتنا .. ده غير موهبتهم الجامدة .. كلهم اجتهدوا معايا علشان نقدم لكم حاجة ماشوفتوش زيها قبل كدة .. حقيقي مستمتع بالشغل مع كل واحد فيهم بغض النظر عن نظارة ياسمين .. انتظرونا كلنا سوا في لص بغداد.



يذكر أن محمد عادل إمام كان آخر أعماله مسلسل "هوجان" والذى شارك فى بطولته صلاح عبد الله وكريم محمود عبد العزيز وتأليف محمد عز العرب وإخراج شيرين عادل.