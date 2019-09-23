الرئيس السيسي: الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم الإسلام السياسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السماح للإسلام السياسي بدور في المنطقة، يجعل المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار الحقيقي في ظل سعيه للوصول إلى السلطة.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: " لازم نتأكد أن الرأي العام في مصر لم ولن يقبل تواجد الإسلام السياسي في الحكم، وتم رفض الموضوع عندما تولوا السلطة لمدة عام في مصر".

