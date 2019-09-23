ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:09 م
درة
درة
هاجر هانئ
نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة صورا للفنانين خلال مشاركتهم فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة لعام 2019.

ومن ضمن الصور تألقت الفنانة درة تونسية كعادتها وخطفت الأنظار بإطلالتها الراقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، وتميز الفستان بقصته المختلفة وغير التقليدية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة التونسية على شعرها المرفوع، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، وتزينت بمجوهرات ألماسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة مع تيتة.. يسرا اللوزى تتشوق لمهرجان الجونة

بالبنفسجي الشفاف.. مي عمر بإطلالة أنثوية في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي.. ريهام أيمن تتألق مع شريف رمزى

بجاكت مقطع من الأكمام.. هدى المفتي بإطلالة جريئة في ثاني أيام مهرجان الجونة

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

شاهد.. ريهام أيمن برفقة شريف رمزى فى مهرجان الجونة السينمائى

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم الإسلام السياسي

بـ هاشتاج.. كيف حاول الإخوان الانتقام من محمود السيسي

تشكيل الحكومة في إسرائيل.. انتهاء الاجتماع الثلاثي بهذه النتيجة

ترامب: الرئيس السيسي قائد حقيقي.. والمظاهرات تحدث في كل دول العالم

صحيفة إيطالية: رونالدو لن يفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم 2019 .. لهذا السبب

احمد الفيشاوى يغادر الجونة السينمائي بعد مشاجرة مع زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد