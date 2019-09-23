درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة صورا للفنانين خلال مشاركتهم فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة لعام 2019.



ومن ضمن الصور تألقت الفنانة درة تونسية كعادتها وخطفت الأنظار بإطلالتها الراقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، وتميز الفستان بقصته المختلفة وغير التقليدية.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة التونسية على شعرها المرفوع، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، وتزينت بمجوهرات ألماسية.



