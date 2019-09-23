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مرأة

كاجول وكلاسيك.. مي سليم فى إطلالة جذابة بصحبة ميس حمدان.. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:28 م
مي سليم - ميس حمدان
مي سليم - ميس حمدان
آية التيجي
نشرت الفنانة مي سليم صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة جذابة وناعمة للغاية، وعلقت على صورتها "بحبك حب".

وظهرت مي سليم باطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت توب ابيض، وجاكيت لامع باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا على أكتافها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

وارتدت ميس حمدان قميص باللون الأبيض، وعليه جاكت جينز، وتميزت إطلالتها الكاجول بالأناقة، واختارت تسريحة شعر ناعمة وتركته ينسدل عبر اكتافها، مع ابرزا جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

واختارت ميس حمدان، ومي سليم بعض الاكسسوارات الانيقة، والتي تناسبت مع إطلالتها، وهو ما أبرز من أناقتهما، أكملها بشكل ناعم وأنثوي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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