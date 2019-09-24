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فن

شيرين تقبّل يد زوجها حسام حبيب.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:16 ص
شيرين
شيرين
آيه عاطف
أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الأثنين، حفلا غنائيا في جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 89، وشهد هذا الحفل حضورا جماهيريا كبيرا جدًا، خاصة وأنه جاء بعد فترة غياب من شيرين عن إحياء الحفلات.

وقالت شيرين أثناء الحفل :" كلنا بنمر بفترات صعبة وأنا إنسانة .. لكن أنا جيت النهاردة عشانكوا عشان انتوا عايزيني أجي"، من ثم طلبت من حسام الصعود على خشبة المسرح والحديث بدلاَ منها حتى لا تلحق بها الأزامات مجددًا، وقامت بتقبيل يده بلافته رومانسية منها.

بينما هنأ حسام حبيب أهل السعودية بالعيد الوطني، مشيرًا إلى إنه يهنئ نفسه أيضا لأنه يعتبر السعودية بلده الثانية.

 

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