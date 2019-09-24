بملابس البيت.. ميريهان حسين تشعل إنستجرام

حرصت الفنانة ميرهان حسين على نشر صور جديدة لها فى جلسة تصوير من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت ميرهان حسين ببيجاما بينج ، وشعرها الاسود المنسدل على كتفيها، بالاضافه الى ماكياج ناعم اعتمدت فيه على الوان البينك ،وأكملت اطلالتها بأرتداء بعض الأكسسوارات .
يذكر أن ميرهان حسين يعرض لها حاليا مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش.
وظهرت ميرهان حسين ببيجاما بينج ، وشعرها الاسود المنسدل على كتفيها، بالاضافه الى ماكياج ناعم اعتمدت فيه على الوان البينك ،وأكملت اطلالتها بأرتداء بعض الأكسسوارات .
يذكر أن ميرهان حسين يعرض لها حاليا مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش.