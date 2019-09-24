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أخبار البلد

مدبولي يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بمجمع مصانع العربي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
رئيس الوزراء يلتقط
رئيس الوزراء يلتقط صورة مع العمال
محمود مطاوع
التقط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صورة تذكارية مع عمال مشروع مجمع مصانع وشركات العربى التابع لمجموعة العربى بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية، كما تحدث مع بعض العاملين وسألهم عن رواتبهم وعدد الساعات التي يعملونها بالمجمع.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بمرافقة عدد من الوزراء، مشروع مجمع مصانع وشركات العربى التابع لمجموعة العربى بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية، على مساحة 168 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية ستصل إلى 6 مليارات جنيه، وسيوفر 15 ألف فرصة عمل، والذى يعمل فى مجال تصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتي تشمل الثلاجات وغسالات الملابس والبوتاجازات وغسالات الأطباق، وأجهزة التكييف، بالإضافة للأجهزة المنزلية الصغيرة مثل المكانس الكهربائية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح المسئولين عن سير العمل فى الإنشاءات بالمجمع الذي يضم شركة العربى لصناعة الأجهزة المنزلية على مساحة 89 ألف متر مربع، وسوف يشمل مصنعا للمراوح ومبانى إدارية ومرافق ومصنعا للمغذيات ومصنع للفوم ومسجد، بالإضافة إلى مصنع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مساحة 40 ألف متر مربع، وسيشمل مصنعا للغسالات ومبنى إدارى من 3 أدوار ومبنى للمرافق.

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