عبر جهاز جديد.. فيسبوك تطور تقنية جديدة للكتابة عن طريق التفكير

أعلن عملاق التواصل الاجتماعى فيسبوك "Facebook"، يوم الاثنين، استحواذه على شركة "CTRL-labs"، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية، كجزء من جهوده المبذولة للسيطرة على سوق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الذكية.



وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" التقني، تؤكد فيسبوك من خلال مشروع "moonshot" جهودها لتغيير طرق التواصل، من الكتابة العادية والنقر على الشاشة إلى طريقة جديدة دون الحاجة إلى لمس شاشة الهاتف أو لوحة المفاتيح.



وأوضحت شركة فيسبوك أنها كانت تعمل لأول مرة في عام 2017، على واجهة عقلية مخصصة لأجهزة الكمبيوتر، تتيح للمستخدمين كتابة الكلمات وإرسال الرسائل باستخدام أدمغتهم فقط، باستخدام جهاز تتطوره الشركة يمكن ارتداؤه، بدلًا من النظام الذي يتطلب عملية جراحية.



وقال أندرو بوز بوسورث "Andrew Boz Bosworth"، نائب رئيس فيسبوك للواقع المعزز: "إننا نقضي الكثير من الوقت في محاولة لجعل تقنيتنا تفعل ما نريد بدلًا من الاستمتاع بالناس من حولنا، نحن نعلم أن هناك طرقًا بديهية أكثر طبيعية للتفاعل مع الأجهزة والتكنولوجيا".



ويمكن لمختبرات CTRL" ومقرها بمدينة نيويورك، مساعدة الشبكة الاجتماعية على تحويل رؤيتها إلى حقيقة ملموسة، حيث تعمل الشركة على تصميم جهاز جديد يمكن ارتداؤه على معصم اليد يقوم بتلقي وتحليل الإشارات الكهربائية التي ترسلها الخلايا العصبية في النخاع الشوكي إلى عضلات اليد، والتى تخبر هذه الإشارات يديك بالتحرك بطريقة أو أوامر معينة مثل الضغط على زر أو النقر بالماوس عند استخدام الكمبيوتر.



وإذا أصبح بإمكان شركة فيسبوك تحويل تلك الخطط إلى حقيقة واقعية، فقد تسهل هذه التقنية العديد من الوظائف مثل إرسال الصور أو نشر الرسائل على الشبكة الاجتماعية دون لمس الهاتف أو لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الكمبيوتر.