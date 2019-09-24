ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الهادي إدريس: السودان تنعم بمناخ وإرادة سياسية جديدة.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:42 م
صدى البلد
مي محمد
قال الهادى إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن السودان مرت بعدد من المراحل لانتقال السياسي، لافتا إلى أنها مرت بمرحلة انتقال سياسي في عام 1956، ومرحلة أخري في 1964، وأخرى في 1985.

وأشار الهادى إدريس، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إلى أنه في كل هذه المراحل كانت مسالة السلام لم تأخذ موقف تريده .

وأكد الهادي إدريس، أن الأن السودان تنعم بمناخ جديد و فرصة و إرادة سياسية جديدة ، مشيرا إلى أن الأهم في كل ذلك أن الشعب السوداني وصل إلى قرار انه بدون حل مسألة السلام أو معالجة قضايا الحرب ، من المرجح أن تسير السودان في اتجاهات مختلفة و يمكن أن تنهار الدولة السودانية بأكملها.

وأضاف أنه في حالة إنهيار الدولة السودانية سيكون هناك عواقب ليست على السودان فقط ولكن على الإقليم بأكمله.

وأعرب عن سعادته بشأن انعقادات الاجتماعات في القاهرة ، حيث أن مصر دولة جارة للسودان ، كما أن استقرار مصر يعني إستقرار السودان والعكس أيضا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية بالسودان

القاهرة تستضيف 5 من قيادات الجبهة الثورية بالسودان

الخارجية: مصر تهدف لتحقيق السلام في السودان وتدعم الوثيقة الدستورية

قيادي بـ الحرية والتغيير السودانية: ملف السلام سيفتح كاملا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية

عرس الديمقراطية في السودان يحتل صدارة صحف السعودية

الجروان: تلاحم الشعب السودانى بكافة مكوناته وراء نجاح الوثيقة الدستورية

ترشيحاتنا

ستائر وصناديق قمامة وإكسسوارات.. سائق نقل عام يحول سيارته إلى أتوبيس الأحلام.. فيديو

بفستان أحمر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة فى الصحراء

من على صخرة.. منة فضالي تشعل إنستجرام بجلسة تصوير جريئة

معلمة تمنع تلميذا من دورة المياه.. ونقيب المعلمين: معقدة وهتتعاقب

3 أسباب وراء انهيار مانشستر يونايتد في انطلاقة الدوري الإنجليزي

فاروق جعفر: من الصعب الحكم على مستوى ميتشو مبكرا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني

راكب مشاغب يتسبب في هبوط طائرة أمريكية اضطراريا.. ما فعله سيصدمك

بفستان أحمر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة فى الصحراء