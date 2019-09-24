الهادي إدريس: السودان تنعم بمناخ وإرادة سياسية جديدة.. فيديو

قال الهادى إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن السودان مرت بعدد من المراحل لانتقال السياسي، لافتا إلى أنها مرت بمرحلة انتقال سياسي في عام 1956، ومرحلة أخري في 1964، وأخرى في 1985.



وأشار الهادى إدريس، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إلى أنه في كل هذه المراحل كانت مسالة السلام لم تأخذ موقف تريده .



وأكد الهادي إدريس، أن الأن السودان تنعم بمناخ جديد و فرصة و إرادة سياسية جديدة ، مشيرا إلى أن الأهم في كل ذلك أن الشعب السوداني وصل إلى قرار انه بدون حل مسألة السلام أو معالجة قضايا الحرب ، من المرجح أن تسير السودان في اتجاهات مختلفة و يمكن أن تنهار الدولة السودانية بأكملها.



وأضاف أنه في حالة إنهيار الدولة السودانية سيكون هناك عواقب ليست على السودان فقط ولكن على الإقليم بأكمله.



وأعرب عن سعادته بشأن انعقادات الاجتماعات في القاهرة ، حيث أن مصر دولة جارة للسودان ، كما أن استقرار مصر يعني إستقرار السودان والعكس أيضا.

