أول تعليق من الرئيس الإيراني على بيان دول أوروبا الكبرى ضده

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال لقائه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه غير راض عن البيان البريطاني الألماني الفرنسي، الذي يدعم واشنطن في تحميل طهران مسؤولية الهجوم على أرامكو السعودية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية.





واعتبر روحاني أن الاتهامات الواردة في البيان المشترك البريطاني الألماني الفرنسي لا أساس لها من الصحة.





وأكد روحاني لماكرون ضرورة أن تحافظ الدول المتبقية في الاتفاق النووي، بما فيها فرنسا، على الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي منه.





وصرحت الرئاسة الإيرانية بعد اللقاء أن ماكرون أكد على ضرورة التعاون مع إيران كدولة مؤثرة في المنطقة، وعلى تعزيز العلاقات بين طهران وباريس.





وأضافت أن الرئيسين بحثا الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والمبادرة الإيرانية لإحلال السلام والأمن في مياه الخليج ومضيق هرمز.



