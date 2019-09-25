للشعر والبشرة.. 7 فوائد صحية لـ البلح الأسود

البلح الاسود من الفاكهة المهمة لصحة الجسم حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات ويقي الجسم من السرطانات، بالإضافة إلى أنه فعال لأمراض الجهاز الهضمي ومشاكل عسر الهضم.





وفى هذا السياق يعتبر البلح الأسود مصدرًا لجمال البشرة ومفيد للشعر وإليكم فوائده وفقًا لموقع boldsky.





فائدة البلح الاسود للبشرة :

- يساعد فى حل مشكلة جفاف البشرة.

- يزيد من رطوبة البشرة.

- يساعد في العلاج الأمراض الجلدية والتناسلية نتيجة لاحتوائه على الألياف الطبيعية.

- يساهم في حماية البشرة من التقشير.





فائدة البلح الأسود للشعر :

- يخلصك من جفاف الشعر نتيجة لإمداد الشعر بالفيتامينات والبروتينات التى تساهم في ترطيب البشرة.

- تقوية الشعر.