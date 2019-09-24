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دراسة تكشف فوائد جديدة لـ الشاى الأخضر .. علاج لخلل خطير

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:37 م
دراسة تكشف فوائد
دراسة تكشف فوائد جديدة لـ الشاى الاخضر .. علاج لخلل خطير
اسماء محمد
كشفت دراسة علمية حديثة أن الشاي الأخضر قد يساعد في القضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والتى تجعل هذه النوعية من الأدوية غير فعالة فى علاج بعض الأمراض.

وجدت الدراسة التى أجراها باحثون من جامعة سوري بالمملكة المتحدة، التي نشرت في مجلة علم الأحياء الدقيقة الطبية، أن epigallocatechin المضاد للأكسدة "EGCG" يمكن أن يعيد نشاط أحد ادوية المضاد الحيوي، ويسمى أزترونام.

وفقا لما ذكره موقع "thehindubusinessline " يستخدم لعلاج الالتهابات التي يسببه بكتيريا Pseudomonas aeruginosa، وفي السنوات الأخيرة أصبح مقاومًا للعديد من الفئات والانواع الرئيسية من المضادات الحيوية .

وترتبط هذه البكتيريا بأمراض الجهاز التنفسي الخطيرة والتهابات مجرى الدم وفى مثل هذه الحالات لا يأتى المضاد الحيوي بنتائج جيدة فى القضاء على الالتهابات والبكتيريا، وبالتالى لايتمكن الاطباء من التخلص من المرض نهائيا.

واكتشف الباحثون أن تناول الشاى الأخضر بجانب الأدوية يساعد بشكل كبير فى تعامل الجسم بشكل طبيعي مع المضادات الحيوية مما يجعلها قادرة على علاج الأمراض.


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