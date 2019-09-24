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أخبار البلد

أكتوبر القادم.. الطيران المدني يبدأ تفعيل منظومة التأمين الطبي الجديدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:47 م
وزارة الطيران
وزارة الطيران
نورهان خفاجي
أعلنت وزارة الطيران المدني، أنه تم تفعيل منظومة التأمين الطبي الجديدة، وهي منظومة علاجية جديدة، تكفل حياة صحية كريمة للعاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم البدء في تنفيذ المنظومة علي أرض الواقع اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم، حيث انتهي العمل على إدراج العاملين بالوزارة في المرحلة الأولي، يليها دراسة تقديم الرعاية الصحية لأسر العاملين كمرحله ثانية .

وأشارت الى أنه يتم حاليًا دراسة إمكانية توحيد الصناديق الخاصة بالوزارة والشركات التابعة في كيان واحد ليضمن توحيد وتحسين الخدمات المقدمة، مؤكده على رعاية الحالات الإنسانية للعاملين وأسرهم ووضعها كأولوية قصوى.

وأكدت وزارة الطيران، أنها تضع على قمة أولوياتها الاهتمام بكافة الجوانب الصحية لجميع العاملين تحت مظلة الطيران المدني.

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