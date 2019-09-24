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أخبار العالم

تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. انتهاء لقاء التفاوض بين الليكود وكاحول - لفان

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:20 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء بين طاقم مفاوضات حزب الليكود ونظيره التابع لتحالف كاحول - لفان، قد انتهى.

ومثل حزب الليكود الوزير ياريف لفين، فيما مثل تحالف كاحول لفان يورام توربوفيتش.

وذكر موقع "دبكا" إن اللقاء تناول بحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستمر اللقاء حوالي ساعة ونصف.

وكان زعيم كاحول لفان، بيني غانتس، وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، التقيا أمس عند الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على أن تجتمع طواقم المفاوضات اليوم لبحث سبل إقامة حكومة وحدة وطنية.

وكان حزب الليكود أعلن في وقت سابق اليوم أنه لا يمثل نفسه فقط في المفاوضات، بل يتحدث باسم كتلة اليمين كاملة.

وبحسب التوصيات التي قدمت لرئيس الدولة، فقد حصل تحالف اليمين بزعامة نتنياهو على 55 مقعدا، فيما حصل تحالف اليسار بقيادة غانتس على 54 مقعدا.

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