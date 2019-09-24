البنك المركزي: 540.8 مليار جنيه قروض الحكومة في العام المالي الماضي

ارتفع إجمالي القروض المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة إلي 540.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 452.92 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/2017 بفارق87.9 مليار جنيه ومقارنة بـ 354.723 مليار جنيه في العام 2017/2016 بزيادة بلغت 186.1 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول القروض الحكومية بالعملة المحلية لـ 234.2 مليار جنيه في يونيو 2019 مقابل 216.55 مليار جنيه بنفس الشهر من العام 2018 ومقارنة بـ 142.71 مليار جنيه في يونيو 2017.



وسجل إجمالي القروض بالعملة الأجنبية نحو 306.61 مليار جنيه في يونيو 2019 مقابل 236.4 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 212.013 مليار جنيه في يونيو 2018.



وبلغ إجمالي القروض للعملاء من الحكومة وغيرها نحو 1.84 تريليون جنيه مقابل 1.62 تريليون جنيه في العام المالي قبل الماضي ومقارنة بـ 1.42 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2017/2016.

