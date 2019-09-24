ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أطلقهما ميليشيا الحوثى.. سقوط صاروخين باليستيين داخل الأراضي اليمنية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:17 م
صواريخ ميليشيا الحوثي
صواريخ ميليشيا الحوثي
قسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال التحالف في بيان على لسان المتحدث باسمه، تركي المالكي: "ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء اليمينة باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي عمران وصعدة".


وأفاد العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يسقط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي: الميليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني

التحالف العربي: سقوط طائرة حوثية مفخخة بدون طيار عقب إقلاعها من صنعاء

التحالف العربي: سقوط طائرة حوثية مفخخة بدون طيار عقب إقلاعها من صنعاء

إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي من صنعاء تجاه السعودية

لم يصل للأاراضي المقدسة.. مليشيات الحوثي تطلق صاروخًا بالستيًا تجاه السعودية

ترشيحاتنا

بعد تشاجرهما.. شاهد احمد الفيشاوى بصحبة زوجته في الجونة

مفاجأة.. 4 نجوم رفضوا التصويت لـ ميسي في جائزة "ذا بيست"

ميتشو يتراجع عن قراره تجاه لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة بطل السنغال

رسالة مؤثرة من الخطيب إلى مؤمن زكريا في ألمانيا

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور