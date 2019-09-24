أطلقهما ميليشيا الحوثى.. سقوط صاروخين باليستيين داخل الأراضي اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقال التحالف في بيان على لسان المتحدث باسمه، تركي المالكي: "ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء اليمينة باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي عمران وصعدة".





وأفاد العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.



وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.