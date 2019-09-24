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فن

نجوم ريكورد تتطرح كليب شمس بحر لـ فريق واما

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:32 م
صدى البلد
قسم الفن
طرحت شركة "نجوم ريكوردز" للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية علي موقع "يوتيوب" فيديو كليب "شمس بحر" لفريق واما وحقق الكليب أكثر من 4000 مشاهدة منذ طرحه من ساعة.

وكان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.

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