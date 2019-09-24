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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل مطران البلينا بالمقر البابوى

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:50 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوى بالعباسية نيافة الأنبا ويصا مطران البلينا وتوابعها.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل نيافة الأنبا ويصا بعد عودته من رحلته العلاجية بالخارج والتي امتدت إلى ٣ أشهر خارج إيبارشيته.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني تمنى المطران البلينا تمام الشفاء والصحة.
البابا تواضروس الثاني يستقبل مطران البلينا بالمقر البابوى
البابا تواضروس الثاني يستقبل مطران البلينا بالمقر البابوى

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