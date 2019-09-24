ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على مواصفات هيونداي بالسيد Palisade 2020 الجديدة ..صور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:45 م
صدى البلد
كريم عاطف
وصلت هيونداي باليسيد موديل 2020 الجديدة إلى بعض دول الخليج لدى العديد من الوكلاء ، وتعد هذه السيارة من فئة الـ SUV كبيرة الحجم والتي تشابه سيارة هيونداي سنتافي، وهي تناسب جميع الفئات العمرية. 

وقد حصلت السيارة على مميزات وتجهيزات عملية تلبي متطلبات السائق والركاب، وتأتي لمنافسة عدد من السيارات منها شيفروليه سوبربان وفورد إكسبديشن وتويوتا لاندكروزر ونيسان باترول، وسنتعرف عليها اليوم عن قرب أكثر.

من خلال انعكاس القيم المميزة لسيارات الـ SUV الرائدة، تعد خطوط بالسيد البارزة تعبيرًا عن أناقتها النقية، حيث حصلت على تصميم أنيق في الأمام بفضل شبكة رادياتور سوداء وفضية او من الكروم عاكسة للضوء، ومصابيح أمامية بارزة بإضاءة LED. 

كما تتوفر بجنوط مقاس 18 بوصة أو 20 بوصة، وفتحة سقف مزدوجة، وفي الخلف حصلت على مصابيح خلفية مجمعة بتقنية LED، ومصابيح ضباب خلفية، وتأتي بطول 4.89 متر، عرض 1.975 متر وارتفاع 1.75 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.9 متر ووزن إجمالي 2,610 كيلوجرام.

حصلت داخلية سيارة بالسيد الجديدة لعام 2020 على عدد من التحديثات، حيث يضفي التصميم الأفقي شعورًا بالسعادة والرحابة بينما توجد كتيفة التحكم المركزية للسحب مميزة على نحو فريد، كما أنها تتسع لأي حمولة تضعها بها، إذ يمكن لمساحة المقصورة أن تتسع بسهولة لاحتياجاتك بطرق مختلفة ومتنوعة، ومن خلال قابلية طي الصف الثالث مساحة تحميل كبيرة تبلغ 1297 لتر. 

وتأتي بثمان مقاعد موزعة في ثلاثة صفوف، بالإضافة إلى مجموعة أجهزة القياس بقياس 7 بوصات وشاشة الملاحة بقياس 10.25 بوصة (تدعم اندرويد اوتو وآبل كاربلاي)، ومكيف الهواء الأوتوماتيكي بالكامل ذو التحكم المستقل ثلاثي المناطق، وشاشة مراقبة الرؤية في المناطق العمياء، وشاشة العرض العلوية (HUD)، ونظام وضع النوم، ومنافذ شحن يو إس بي للصف الثاني، ونظام شحن الهاتف الذكي لاسلكيًا.

تتوفر بالسيد الجديدة بأنظمة سلامة متطورة تشتمل على تحذير التصادم في النقاط العمياء (BCW)، وتحذير الاصطدام الخلفي بحركة المرور (RCCW)، ونظام مساعدة تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، ومساعدة تفادي التصادم الأمامي (FCA). 

كما تتوفر بنظام حماية يشمل 6 أكياس هوائية إذ يحظى السائق والراكب الأمامي بزوجين من الأكياس الهواية إلى جانب زوج من الأكياس الهوائية الجانبية لحماية منطقتي القفص الصدري والحوض، بينما توفر أكياس الهواء الستائرية على الجانبين الأيمن والأيسر حماية للرأس لركاب المقصورة كلهم، بالإضافة إلى نظام الرؤية المحيطية، ونظام المساعدة على الخروج الآمن (الأول في فئته)، أما فيما يتعلق بالراحة، فتتوفر بمقاعد خلفية مدفأة ومقعد آلي للسائق بـ 10 اتجاهات، ونظام الذاكرة المدمجة (IMS) للمقاعد، ونظام ترفيهي متطور يوفر تجربة قيادة وسفر متميزة وأكثر راحة ورفاهية.

تتاح هيونداي باليسيد 2020 بثلاثة خيارات من المحركات، الأول TCi سعة 2.2 لتر يولد قوة 200 حصان و441 نيوتن.متر من عزم الدوران، والثاني بنزين MPi سعة 3.5 لتر يولد قوة 277 حصان و335 نيوتن.متر من عزم الدوران، والأخير بنزين GDi سعة 3.8 لتر يولد قوة 295 حصان وعزم دوران قدره 355 نيوتن.متر، تتصل جميعها بناقل حركة آلي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي HTRAC بأوضاع الثلج، والوحل، والرمال والتي ستضمن لك جرًا مثاليًا للإطارات على أنواع تضاريس مختلفة. 

وتأتي بكفاءة استهلاك وقود قدرها 10.7 لتر لكل 100 كم تقطعها، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 8.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 260 كم/س.
تعرف على مواصفات هيونداي بالسيد Palisade 2020 الجديدة ..صور
تعرف على مواصفات هيونداي بالسيد Palisade 2020 الجديدة ..صور
تعرف على مواصفات هيونداي بالسيد Palisade 2020 الجديدة ..صور
تعرف على مواصفات هيونداي بالسيد Palisade 2020 الجديدة ..صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح طرازين جديدين من "هانتج" فى الأسواق المصرية

بعد طرحها بالسعودية.. مواصفات وسعر نيسان X-trail الجديدة كليا ..صور

جديد من سيات.. تاراكو SUV موديل 2020 فى معرض فرانكفورت

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي يكشف كواليس رحيله عن الفريق

كذبة جديدة.. حقيقة الفتاة الجالسة بجوار الرئيس السيسي

عصام الحضري يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد استفتاء "ذا بست" .. شاهد

أول يوم دراسة.. دهب محمد محسن وهبة مجدى تخطف الأنظار.. شاهد

الفيفا يكشف حقيقة عدم تصويت مصر لـ محمد صلاح فى اختيار أفضل لاعب

أول رد فعل بعد هجوم محمد علي على عمرو دياب ..تفاصيل

فستان حلا شيحة يثير غضب الجمهور في مهرجان الجونة

كذبة جديدة.. حقيقة الفتاة الجالسة بجوار الرئيس السيسي

شتائم خارجة.. زوجة أحمد الفيشاوي تسب هذا الرجل وتتوعده بالقتل

الصفعات تتوالى.. المصريون يوجهون لكمات متتالية لـ الإخوان.. وترامب يعطيهم الضربة القاضية

تطاول على تركي آل الشيخ وهنيدي وعمرو دياب.. محمد علي فشل في الحشد فاتجه لـ سب الرموز

الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل

صفعة مصرية جديدة لـ الإخوان .. جمال ريان ينضم لـ TRT ومكملين والشرق في الاستفتاءات الفاشلة

فيديو 5 ثوانٍ بالسعودية.. يتسبب في القبض على مجموعة من المراهقين.. شاهد

6 ملايين حساب وهمي و2500 صفحة لترويج الشائعات في طريقها للحجب.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد أحداث السوبر

فضيحة جديدة .. وصفوه بـ الشاذ المختل.. مكالمة بين الإخواني محمد ناصر وصديقه عن أيمن نور

حيلة غادرة والجاني مجهول.. تفاصيل اغتصاب فتاة كويتية في حفل مختلط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور