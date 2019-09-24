بـ فستان جذاب.. هنا شيحة تخطف الأنظار على السجادة فى مهرجان الجونة ..شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة صورا عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلقت هنا شيحة على الصورة "من السجادة الحمراء من حلم السينما بريميير الليلة نورا في مهرجان الخليج السينمائي".
وحازت هنا شيحة الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير، وأبرز التعليقات عليها: "القمر - ياجمالك - عسل والله".
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
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From the red carpet of Nora’s dream Movie Premiere tonight at GFF Styled by @jaybassam Dress by @maisonrabihkayrouz Jewelry by @iramjewelery Bag by @sarahsbag Makeup by @lauricematta Hair by @alsagheersalons
A post shared by Hana Shiha (@hanashiha) on Sep 24, 2019 at 12:28pm PDT