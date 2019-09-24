بـ فستان جذاب.. هنا شيحة تخطف الأنظار على السجادة فى مهرجان الجونة ..شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة صورا عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت هنا شيحة على الصورة "من السجادة الحمراء من حلم السينما بريميير الليلة نورا في مهرجان الخليج السينمائي".



