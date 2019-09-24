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فن

لقاء الخميسي تتألق على السجادة الحمراء لفيلم هند صبرى بـ الجونة السينمائي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:19 م
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
نبيل العدوى
حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور عرض فيلم هند صبرى الجديد نورا تحلم، والذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

وتألقت على السجادة الحمراء للعرض لقاء الخميسى، والتى خطفت الأنظار وعدسات الكاميرات.

كما حضر العرض كل من ليلى علوى، يسرا، بشرى، صبا مبارك، أروى جودة، هنا شيحة، غادة عادل، وغيرهم.

الفيلم يعرض بالمسابقة الرسمية وسوف يشارك في المسابقة الرسمية أيضا لـ أيام قرطاج السينمائية بعد اختياره للعرض بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي منتصف سبتمبر الماضى الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا.

نورا تحلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، ويشارك فى بطولته لطفي العبدلي، حكيم بو مسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.

وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
لقاء الخميسي تتألق على السجادة الحمراء لفيلم هند صبرى بـ الجونة السينمائي

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