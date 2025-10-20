قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البلشي يلتقي بالمؤقتين بالصحف القومية لبحث أزمتهم

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقد الكاتب الصحفي، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اجتماعا موسعا، مع وفد من الصحفيين المؤقتين العاملين بالصحف القومية، ظهر اليوم، استجابة لمطلبهم، ببحث أزمة تعطيل ملف تعيينهم، على خلفية تعليق الأسبوع الماضي، عقب مطالبته لهم بذلك.

وأوضح المؤقتون، أنهم طالبوا مجلس نقابة الصحفيين، بضرورة تبني قضية تعيينهم، لإنهاء الأزمة، والحصول على حقهم في الاستقرار الوظيفي داخل مؤسساتهم، بعد مسيرة عمل امتدت لأكثر من 15 سنة، حملوا خلالها أداء مهامهم الوظيفية بالكامل.

وحمل المؤقتون، مجلس النقابة، مسؤولية التحرك في الملف، خاصة وأن تعيينهم جاء ضمن توصيات اجتماع الجمعية العمومية الأخير، لنقابة الصحفيين.

بحث الأمر

وخلال الاجتماع، أكد البلشي أن ملف تعيين المؤقتين بالصحف القومية، لم يتم غلقه- كما ادعى البعض- وقال: جمعني لقاء مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بوزير المالية، لإنهاء هذه الخطوة، وتعهد الأخير ببحث الأمر، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الهيئة لاستكمال هذا الملف.

وأضاف البلشي أن قضية تعيين المؤقتين، هي ضمن أولويات مجلس النقابة، ولن نتخلى أبدا عنها،  وأنه سيتم التحرك مجددا في هذا الملف، بعد أن منحنا الفرصة للجهات المعنية خلال الفترة الماضية،  لحل الأزمة، ولكن لم يحدث شيئا حتى اليوم.

وشدد الصحفيون المؤقتون على سعيهم المستمر في البحث عن حقوقهم المشروعة في التعيين، بكل الطرق، وأكدوا أن تعليق الاعتصام، جاء احترامًا لطلب النقيب، ومنحه الفرصة للتفاوض مع المسؤولين عن الملف، لإنهاء أمر التعيين

وإذ يؤكد المؤقتون، أنهم يواصلون تحركهم، لتنفيذ مطلبهم العادل بالتعيين، طبقا لقانون العمل، وقانون تنظيم الإعلام، التي حددت مدة التدريب بالمؤسسات، والتي تجاوزوها لسنوات طويلة، وأنهم يلجأون إلى نقابتهم ومظلتهم الشرعية لدفعها لتكون طرفاً أصيلاً في تنفيذ ما توصلت إليه مع الهيئة الوطنية للصحافة، في أغسطس 2024م، وإعلان قرار التعيين، وأنهم يسعون إلى الحصول على حقهم في الاستقرار الوظيفي والأسري في مؤسساتهم القومية، التي يعملون بها منذ أكثر من 15 عاماً.

الصحفيين خالد البلشي العاملين بالصحف القومية

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

وزير العدل وسفير دولة الإمارات

وزير العدل يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة

نشوب حريق بمصنع في السادات

5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق بمصنع بطاطس في المنوفية

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

