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رياضة

رجال سلة الأهلي يفوز على سموحة وديًا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:11 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلي الفوز على نظيره فريق سموحة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء بالإسكندرية.

وقدم الفريقان عرضا قويا في المباراة التي نجح الاهلي في الفوز بها بنتيجة 101-87 بعد أداء مميز للغاية في ثاني وديات معسكر الفريق القصير بالإسكندرية.

وكان رجال سلة الأهلي خاض ودية مميزة أمس الاثنين أمام فريق أصحاب الجياد وحقق الفوز بنتيجة 84-72 وذلك استعدادا للمباريات القادمة.

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