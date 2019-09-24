مفاجأة مدوية.. فريق درجة ثالثة يطرد توتنهام من كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل أرسنال للدور الثاني من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بسهولة فيما تمثلت مفاجأة اليوم في توديع توتنهام للبطولة من الدور الثالث.



وفي ملعب الإمارات اكتسح أرسنال منافسه نونتنجام فورست بخمسة أهداف مقابل لا شيء ، افتتح جابرييل مارتينيللي أهداف المباراة في الدقيقة 31، وأضاف روب هولدنج الهدف الثاني في الدقيقة 71.



وعقب ست دقائق سجل جوسيف ويلوك الهدف الثالث للمدفعجية ، وفي الدقيقة 84 سجل ريس نيلسون الهدف الرابع للأرسنال، قبل أن يعود جابرييل مارتينللي الهدف الخامس في الدقيقة 90.



وفي ملعب لاير رود حدثت أكبر مفاجآت الدور الثالث بتوديع توتنام لها على يد كولشيستر يونايتد أحد أندية الدرجة الثالثة في إنجلترا بعدما تعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف في المباراة ولجأ إلى ركلات الترجيح.



وفي ركلات الترجيح فاز كولشيستر بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة ليقصي وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مبكرا جدا من المسابقة.