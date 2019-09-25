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أخبار البلد

تسجيلات صوتية مسربة تفضح الإخوان.. حسن نافعة يفاوض الجزيرة للهجوم على مصر بـ ألف دولار.. ومحمد ناصر يصف أيمن نور بـ الشاذ المختل.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:03 ص
تسجيلات صوتية مسربة
تسجيلات صوتية مسربة تفضح الإخوان
عمرو خليفة
فضائح الإخوان لا تنتهي فمن فضيحة إلى أخرى يعيش أعضاء الجماعة الإرهابية أوقاتًا عصيبة خصوصًا بعد ما اكتشف الشعب المصري ألاعيبهم، ورفضوا جميع دعواتهم، وأكدت المكالمات المسربة أن أعضاء الجماعة الإرهابية يبحثون عن كسب الأموال الحرام بأي طريقة.

فكشف تسجيل صوتي مسرب للدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، الذي طالما هاجم الدولة المصرية عبر قناة الجزيرة، مقايضته إحدى الشركات المنتجة المتعاملة مع قناة الجزيرة، على ظهوره في فيلم وثائقي للتحريض ضد مصر مقابل ألف دولار.

وجاء في التسجيل مساومة "نافعة" للشركة للحصول على مبلغ ألف دولار مقابل الظهور في أحد الأفلام التسجيلية التي تنتجها الشركة للحديث عن المسار الذي كان واجب اتباعه، في أعقاب ثورة 30 يونيو، مع ممدوح حمزة ود. عصام عبد الشافي وسليمان الحكيم.

وقال "نافعة" في التسجيل: «المقابل المادي أد إيه»، ليرد الطرف الآخر: «الأجر 5 آلاف جنيه»، ليعقب نافعة: « أنا مبخدش أقل من 1000 دولار»، وعقب ذلك قام الطرف الآخر بالاتصال مرة أخرى بـ نافعة وقال له: «المبلغ ممكن يصل لـ 10 آلاف جنيه»، ليرد نافعة: «أنا مش بفاصل يا مصطفى يعني أنا عملت قبل كده مع الجزيرة.. مش هينفع يا مصطفى بس إذا قدرت توصلهم لـ 15 ألف جنيه معنديش مشكلة». 

ناصر ونور

أما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة للإعلامي الإخواني محمد ناصر مع أحد أصدقائه، وتأتي سيرة أيمن نور في المكالمة الذي وصفوه بالشاذ والمختل عقليا.

وقال محمد ناصر خلال المكالمة، إن أيمن نور رجل مختل عقليا، ونصح صديقه بأنه إذا لم يشعر بالارتياح في العمل معه يتركه، فرد عليه صديقه: «ياعم ده رجل شاذ ومش طبيعي اللي هو بيعمله ده».

وتابع صديق محمد ناصر: «لا هو فاهم كويس هو بيعمل ايه، بس تعبنا بتصرفاته دي، وانت دماغك سم ملهاش حل، ولما أقابلك بالمرة عايزين نخلص الموضوع اللي اتكلمنا فيه يعني خلي بالك ان كلنا في مركب واحدة».

واستكمل صديق محمد ناصر حديثه قائلا: «لو عندك مشكلة احنا هنقدرك كويس بس في حدود المعقول، لا طبعا ما تقولش كده، هما ولاد ستين في سبعين، ومش عايزك تنشف دماغك، و تلطف الجو مع الراجل، لان القعدة بتاعت امبارح بالليل ماكنتش كويسة.

فرد عليه محمد ناصر: «انت عارف القناة بناخد فلوس كويس اوي اوي، ويعني قصة الـ 30 مليون دولار والقناة شوية حرامية ودي حقيقة مش هزار يعني، ولاد كلب ومضيعين خالص يعني»..

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