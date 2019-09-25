اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعي المحروسة ومعًا لتطوير العشوائيات

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروعي المحروسة ومعا لتطوير العشوائيات وتسكين أهالي المناطق غير الآمنة بها ويرافقه وزير الاسكان ومحافظ القاهرة.





يضم مشروع المحروسة 1و 2 نحو 4900 وحدة سكنية، وعدد من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق غير الآمنة.





كما يشتمل على جميع الخدمات الخاصة بالمنطقة، حيث تم توفير ملاعب مفتوحة، ومراكز خدمات صحية، ونقطة شرطة وإطفاء، ومنافذ بيع، ودور حضانة، لخدمة السكان المستفيدين بالمشروع.





ويقسم مشروع المحروسة 1، الى 128 عمارة سكنية (العمارة تتكون من أرضي + 5 أدوار) توفر حوالي 3200 وحدة سكنية، و84 وحدة تجارية، و28 مكتبًا، بينما يضم مشروع المحروسة 2، 65 عمارة سكنية (العمارة تتكون من أرضي + 5 أدوار) توفر حوالي 1600 وحدة سكنية، موضحًا أنه تم إتاحة نموذج يراعي الظروف الخاصة لمن سيحصل على هذه الوحدة، حيث تم توفير عمارة بكل مشروع (أرضي + 5 أدوار) بها 72 وحدة سكنية، عبارة عن أستوديو، وبها 3 مصاعد.





كما يتضمن مشروع معا، إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية، لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.





ويتضمن ايضا دور الرعاية، ودور العبادة، ومنطقة الحرف، في حي السلام وذلك بالتعاون مع مؤسسة "معا لتطوير المناطق العشوائية".



