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أخبار العالم

الكشف عن أول جاسوس بريطاني يعمل لصالح إسرائيل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:56 ص
الكشف عن أول جاسوس
الكشف عن أول جاسوس بريطاني يعمل لصالح إسرائيل
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء ما كشفته محفوظات وكالة الاستخبارات البريطانية MI5، بخصوص هوية أول جاسوس بريطاني يعمل لصالح إسرائيل.

وقال الإعلام العبري إن سيريل هيكتور أبراهام ويبرو كان ضابطًا في المخابرات البريطانية المتمركز في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني ومختص بأمن منطقة يافا.

وفي عام 1943، تم اكتشاف مخالفات مالية في سلوكه اضطر إلى ترك منصبه والعودة إلى بريطانيا وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انضم إلى هيئة المخابرات المشتركة البريطانية وترأس أحد الفرق وتبين الوثائق التي كشفت أنه في عام 1950، بدأت الأجهزة الأمنية تشتبه به.

وبعد أن تم اكتشاف أن الوثائق السرية لجهاز المخابرات الخارجية البريطانية MI6 قد تسربت بعد ذلك، أطلق MI5 متابعًا لـ ويبرو، وكشف التحقيق أنه قد اتصل بشخصين لهما صلة بالمخابرات الإسرائيلية، وبالتالي قررت وكالة الاستخبارات أنه كان مصدر التسريب وتم فصله من موقعه.

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