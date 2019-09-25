رئيس الوزراء يتفقد مدرسة تحت الإنشاء بحي السلام ويطالب بالانتهاء منها في أقرب وقت

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح حول بناء المدرسة واتساعها وعدد أدوارها وعدد الطلاب الذين سوف يدرسون بها.





وتساءل رئيس الوزراء عن المسرح بالمدرسة، وطالب بالانتهاء من بناء المدرسة حتى تعمل في أقرب وقت، مشيدا بعملية البناء واتساع المسرح المدرسي.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدرسة "معا" تحت الإنشاء بمؤسسة معا بحي السلام.كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع مؤسسة معا واستمع، منذ قليل، للموقف التنفيذي لمشروع مدينة معا لتطوير العشوائيات، في بداية جولة تفقدية أجراها للمشروع.وقال مسئول المشروع لرئيس الوزراء إنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٨٤ عمارة سكنية تضم ٤٤١٦ وحدة سكنية، و من المقرر الانتهاء من تنفيذ شبكتي المياه والصرف الصحي وأعمال شبكات المرافق بالمشروع في ٣٠ ديسمبر المقبل.وأوضح أنه تم تنفيذ ٢٦٪ من شبكات المياه، و٥٨٪ من شبكة الصرف، و٤٥٪ من شبكة الكهرباء.