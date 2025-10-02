الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، ضرورة إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والدائم ودفع المبادرات والمساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار والتنمية.. مؤكدين أهمية البناء على الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإمارات، مع رئيس وزراء العراق الذي يزور الإمارات حاليا، اليوم الأربعاء، لبحث مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تنميتهما خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان - وفق وكالة الأنباء الإماراتية - عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان، متانة العلاقات الأخوية الإماراتية العراقية وحرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الأخوي والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة البلدين وبما يرسخ أسباب الاستقرار والأمن الإقليميين.. مشددين على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

