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شاهد.. كيف تألقت ليلى علوى ويسرا فى مهرجان الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الصفحة الرسمية مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة لعام 2019 ،صورة تجمع الفنانة ليلي علوى ويسرا بإطلالتين مميزتين.

وظهرت ليلى علوى فى الصور بإطلالة رائعة، مرتدية فستانا سوارية مطرز ،طويل ،مكشوف من الأكتاف ، وتميز التصميم بالترتر اللامع باللون البني، ما منحها إطلالة عصرية وجذابة.

وتزينت ليلى علوى بمجوهرات ألماسية فخامة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.

بينما ظهرت الفنانة يسرا ،بفستان سوارية ذات اللون الأزرق الغامق ،مطرز مكشوف من منتصف الصدر إلى البطن ،وتركت شعرها الأشقر مندسل على الاكتاف ،وتزينت بقراط أكسسوار كبير ،واكتفت بوضع لمسات بسيطة من المكياج الهادئ .

شاهد.. كيف تألقت ليلى علوى ويسرا فى مهرجان الجونة
شاهد.. كيف تألقت ليلى علوى ويسرا فى مهرجان الجونة
شاهد.. كيف تألقت ليلى علوى ويسرا فى مهرجان الجونة
شاهد.. كيف تألقت ليلى علوى ويسرا فى مهرجان الجونة
شاهد.. كيف تألقت ليلى علوى ويسرا فى مهرجان الجونة
شاهد.. كيف تألقت ليلى علوى ويسرا فى مهرجان الجونة
شاهد.. كيف تألقت ليلى علوى ويسرا فى مهرجان الجونة

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