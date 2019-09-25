توقف عن تناوله فورا.. علامات في اللبن تؤكد عدم صلاحيته للاستخدام

يعد اللبن هو أحد الأساسيات التي تمدنا بالكالسيوم المهم لصحة وبناء الجسم، ولكن هناك بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها عن الحليب ولونه ورائحته، والتي كشفت عنها الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، وذلك لمعرفة مواصفاته والأسباب التي تجعله غير صالح للاستخدام الآدمي.



اللبن الأحمر أو الدموي :

يكون بسبب التهاب الضرع في الماشية أو بسبب جرح في الضرع او إساءة استخدام آلات الحلب الآلية



* اللبن الأصفر:



نتيجة نشاط بعض البكتيريا ويجب ان نفرق بين اللبن الأصفر نتيجة تكاثر بكتيري واللبن الأصفر الطبيعي كما في ألبان الأبقار لإحتوائها على صبغة الكاروتين .



* لون اللبن منزوع الدسم يميل الى الأزرق:



يرجع ذلك إلى أن جزيئات الدهون والبروتينات تعكس كل الأطوال الموجية المرئية المكونة للضوء الساقط عليها، لنراها بأعيننا المجردة، بيضاء،وعند نزع جزيئات الدهون من اللبن، فإن جزيئات البروتين تعكس الأطوال الموجية للون الأزرق في الضوء بصورة أكبر، ولذلك يوجد مسحة زرقاء خفيفة في لون اللبن منزوع الدسم.



طعم اللبن:



* طعم اللبن المميز يأتي بسبب التوازن الموجود بين الحلاوة الناشئة من السكريات اللاكتوز والملوحة الناشئة من الأملاح ويظهر الطعم الحلو في أوائل ووسط الحليب بينما يظهر الطعم المالح في أواخر موسم الحليب



* الطعم المر :

يرجع لنمو بعض انواع من البكتريا المحللة للبروتين أو الدهن.



النكهة الفاسدة ( المتعفنة ) :



تنتج هذه الرائحة عند تحطيم دهن الحليب بواسطة إنزيم لايبير (Lipase ) الموجود طبيعيًا في اللبن . ومن أهم أسباب هذه الظاهرة تحريك ورج الحليب لفترة طويلة في أثناء التعبئة والنقل والتفريغ وأيضا نتيجة التبريد البطئ للحليب.



* الطعم الزنخ:

يرجع الى تحلل اللبن بواسطة انزيم الليبيز وظهور الاحماض الدهنية الطيارة، ومعظم انواع البكتريا المسببة لهذا العيب تنمو في حرارة منخفضة



* الطعم الحامض:

يوجد ف الحليب نوع من السكر يسمى اللاكتوز(lactose) بعض البكتيريا تعيش وتتغذى عن طريق تحويل هذا اللاكتوز مع الأكسجين إلى حامض اللاكتيك (lactic acid) مما يسبب الطعم الحمضي .



* طعم الكراميل او الطعم المحروق:

يرجع لعدم كفاءة عملية التبريد