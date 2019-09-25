الأمم المتحدة تحذر من كوارث بسبب التغيرات المناخية

كشفت الأمم المتحدة عن تأثير التلوث وارتفاع نسبة الكربون في التغيرات المناخية بالعالم، وذلك مع استمرار التقلبات المناخية.



وتوقعت الأمم المتحدة أن تتعرض مدنا كبرى سنويا لأحوال جوية قصوى بحلول عام 2050، بسبب التغيرات المناخية.



وأضافت أن ارتفاع مستوى البحار بات أسرع مرتين ونصف المرة مما كان عليه في القرن العشرين.



فيما رجحت المنظمة ازدياد شدة الأعاصير، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الضرر على البشرية جراء ذلك الأمر.



وظهرت الناشطة السويدية ذات الـ16 عاما، جريتا تونبرج، وهي تهاجم قادة العالم بسبب التلوث الذي أسفر عن تغيرات مناخية للكوكب، حيث اتهمتهم بضياع مستقبلها وأحلامها، وذلك ضمن قمة المناخ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.