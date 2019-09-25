ببلوزة زرقاء.. أسما شريف منير بإطلالة بسيطة

نشرت اسما ابنة الفنان شريف منير على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" صورة لها جديدة من برنامج أنا وبنتي.





وظهرت اسما بإطلالة أنيقة محتشمة ببلوزة باللون الأزرق الزهري، على بنطلون أسود ونسقت مكياج مناسب وتسريحة بسيطة على إطلالاتها كما اعتمدت مانكير بنفس لون البلوزة .



والتقطت اسما الصور وهي تجلس وسط ديكور برنامجها انا وبنتي الذي يشاركها فيه والدها شريف منير .



