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اقتصاد

حاتم عادل: إنشاء مدن جديدة أنهى مشكلة نقص الأراضي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:05 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
قال حاتم عادل، خبير عقارى، إن التوسعات الحكومية الأخيرة فى توفير مساحات جديدة من الأراضى وإنشاء مدن متعددة جديدة ساهمت فى القضاء على مشكلة ندرة الأراضى المتاحة للنشاط العقارى بشكل عام.

وأوضح حاتم عادل، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن من بين المدن الجديدة التى عانت من ندرة الأراضى المتوفرة للأنشطة السكنية والتجارية والإدارية بشكل عام مدينة الشيخ زايد، وتم القضاء على هذه المشكلة بتوفير مساحات جديدة من الأراضى داخل امتداد الشيخ زايد وسفنكس الجديدة.

وأضاف أنه برغم ارتفاع الطلب بشكل أساسي على الوحدات التجارية والإدارية والطبية، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد عدة مشروعات متميزة ستساهم فى القضاء على أزمة النقص فى المعروض فى فترة محدودة.

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