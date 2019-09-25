انطلاق دورة "الأزهر.. حوار وثقافات" للطلاب الوافدين

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية " الأزهر.. حوار وثقافات " , والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للطلاب الوافدين من ( نيجيريا والكاميرون) , في الفترة من 24 سبتمبر حتي 3 من شهر أكتوبر المقبل.



وجاءت الندوة الأولى تحت عنوان " معالم المنهج الأزهري ودوره فى أفريقيا",أكد فيها سعد المطعني مدير الإعلام بالمنظمة, أن رسالة الأزهر تعتمد على توصيل رسالة الإسلام الحنيف الواضحة للعقول دون إفراط أو تفريط مع بيان حقيقة المنهج الأزهرى الذى يعتمد على قيم نبيلة, تأتي فى مقدمتها الإيمان بأصالة الدور التاريخي للأزهر الشريف وجهوده فى الحفاظ على الشريعة الإسلامية واللغة العربية , مشيرًا إلي ضرورة مخاطبة المجتمع بخطاب ازهرى رصين مؤصل، نابع من وعيٍ عميقٍ بعلوم الأزهر، وجلالة أشياخه وعلمائه.



وأشار المطعني في ختام الندوة إلي ضرورة مخاطبة المجتمع وتزويده بالزخيرة العلمية السليمة البعيدة عن الغلو والتشدد ,ومحاولة تشكيل الوعي المستنير للأمة الإسلامية عن طريق ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتصحيح المفاهيم الخاطئة , وإعلاء قيم الرغبة فى العمل والبناء حتى يكون للعالم الإسلامي دورًا في العطاء الحضاري للإنسانية.



تهدف هذه الدورات إلى ترسيخ قيم الوسطية ورسالة المؤسسة الأزهرية لدى الطلاب الوافدين من أنحاء دول العالم، وتأهيلهم للتعامل مع قضايا العصر بعقل مفتوح يجمع بين الأصالة والمعاصرة , و يحاضر بالدورة نخبة من كبار علماء الازهر الشريف ورجال العلم والمتخصصين.



وتتناول الدورة عدة موضوعات أبرزها "الإسلام فوبيا.. صراع الحضارات", "معالم المنهج الأزهري في التعامل مع الآخر", "وسطية الإسلام ..طوق النجاة","نشأة الفكر المتطرف وكيفية مواجهته".