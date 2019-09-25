جمال طبيعي .. شاهد عائشة بن أحمد بدون مكياج









نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من صباح اليوم حيث ظهرت بدون مكياج وبشكل طبيعي.وجاءت التعليقات بالإعجاب من الصورة كالاتى:ايه القمر اللى على الصبح دهجمالك طبيعيطول عمرك حلوة اوىوكانت آخر مشاركات الفنانة عائشة بن احمد السينمائية فيلم "الفلوس" والمقرر عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.