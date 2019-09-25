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رياضة

الكشف عن 3 مدن لاستضافة نهائي أبطال أوروبا حتى 2023

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:38 م
ملعب سان بطرسبرغ
ملعب سان بطرسبرغ
القسم الرياضي
وقع اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على سان بطرسبرغ وميونيخ ولندن لاستضافة نهائيات دوري أبطال أوروبا من عام 2021 إلى عام 2023.

ومن المقرر أن تقام النهائيات الأوروبية في ملاعب زينيت سان بطرسبرغ في روسيا وبايرن ميونيخ في ألمانيا وملعب المنتخب الوطني الإنجليزي في لندن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ملعب زينيت سان بطرسبرغ بروسيا سيستضيف نهائي نسخة عام 2021.

بينما حدد ملعب أليانز أرينا الخاص ببايرن مينوخ لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، واستاد ويمبلي في لندن لنسخة 2023.

كما منحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم نهائي دوري أوروبا 2021 لإسبانيا، على ملعب رامون سانشيز بيزجوان بإشبيلية.

ستقام بطولة كأس السوبر 2021 التي تلعب بين الفائزين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لذلك العام في الملعب الوطني لأيرلندا الشمالية في بلفاست.

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