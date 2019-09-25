مكتبة مصر العامة بالمنيا .. منارة نشر الثقافة بين أبناء المحافظة.. تتنوع أنشطتها وخدماتها

تساهم مكتبات مصر العامة والتي أنشئتها الدولة في نشر الثقافة بين المواطنين لما تقدمه من دور هام وبما تحويه من كتب ومقتنيات ثقافية.



وتابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الأنشطة والفعاليات التي تقدمها مكتبة مصر العامة بشارع كورنيش النيل وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدمها المكتبة لزائريها من أبناء المحافظة ، تابع من خلالها أقسام وقاعات الهوايات والإطلاع وتدريب الكمبيوتر واللغات والاجتماعات والدوريات .



أشاد المحافظ بدور المكتبة في نشر الثقافة بين أبناء المحافظة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالمكتبات وكل ما يتعلق بنشر الوعي الثقافي بين المواطنين، وتشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة حيث تسهم القراءة في تكوين الشخصية النامية المبدعة المبتكرة وتشكيل الفكر الناقد للفرد وتنمية ميوله واهتماماته.



ووجه "قاسم"، بالتوسع في الدورات التدريبية وبخاصة اللغات ، مع ضرورة تحديث المواد التعليمية والثقافية التي توفرها المكتبة .



أوضحت دكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا أن المكتبة تحوي بين أركانها عدد كبير من الكتب والمقتنيات الثقافية والدوريات الهادفة في جميع المجالات، التي تسهم في الارتقاء بالفكر وتنمية المعرفة في شتى مناحي الحياة.



وتعد المكتبة أحد فروع مكتبات مصر العامة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتمثل صرحا ثقافيا ومنارة جديدة للعلم والمعرفة في محافظة المنيا.

