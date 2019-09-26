هل يجوز للمسافر قصر الصلاة بعد العودة للمنزل؟.. الإفتاء توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه "وصلت من السفر إلى بيتي بعد الظهر فهل أقضي الظهر ركعتين أم 4 ركعات؟".





رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية، قائلا "عليك بصلاة الظهر اربع ركعات حتى ولو كان السفر طويلا جدا، فطالما دخلت الى منزلك سقطت رخصة القصر".





مدة القصر لمن يسافر أسبوعا

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قصر الصلاة واجب عند الحنفية فقط، أما جمهور العلماء فلم يقروا بوجوبها وعلى ذلك فإذا كان المسافر إلى مكان ما لا يقصر في الصلاة إذا كانت مدة إقامته أكثر من 6 أيام.





وأضاف الشيخ محمد وسام، في فتوى مسجلة له أنه في حالة ما إذا كانت الإقامة أكثر من 6 أيام فقصر الصلاة مقصور على يومي السفر فقط أم إذا كانت أقل من 6 أيام فالقصر واجب.





وأوضح أمين الفتوى أنه في حالة ما إذا كان المسافر لم يحدد مدة إقامته في البلد التي سيسافر إليها أي أنه سافر ولم يعلم سيمكث يومين أو ثلاثة فعليه القصر حتى إذا وصل الى اليوم السادس فلا قصر له .