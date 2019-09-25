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فن

أمير عيد: وافقت على فيلم "لما بنتولد" لهذا السبب.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:11 م
القسم الميداني
حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العرض الأول للفيلم المصرى "لما بنتولد" المشارك فى الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى بقسم الأفلام خارج المسابقة.

وأجرت عدسة "صدى البلد" لقاء مع المطرب "أمير عيد" عن تجربته الأولى فى السينما عن كواليس فيلم "لما بتولد".

وقال "أمير عيد" الفيلم 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهم قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغيرطريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.

فيلم "لما بنتولد"، بطولة كل من أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي، وهو من تأليف السيناريست نادين شمس، وإخراج تامر عزت.

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