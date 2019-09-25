أصفر جذاب.. شاهد إطلالة كارول سماحة فى العرض الأول لفيلمها الجديد

شاركت كارول سماحة صور جديدة لها من العرض الأول لفيلمها الجديد "بالصدفة" عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة جذابة وأنيقة.



وأطلت كارول سماحة بـ فستان أصفر قصير أوف شولدر منسقة معه حزام أسود جذاب ، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق مناسب لإطلالتها.



ووضعت ميكب هادئا مناسبا لإطلالتها وملائم لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مما أعطي جاذبية لها، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.



وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها....

