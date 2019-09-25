بعد أقل من 3 أشهر.. تفاصيل فسخ النجم الساحلي تعاقده مع فوزي البنزرتي

فسخ نادي النجم الساحلي التونسي تعاقده مع فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق بالتراضي بعد أقل من 3 أشهر من إبرام العقد الذى تم توقيعه في 5 يوليو الماضي بسبب سوء النتائج.
وودع النجم الساحلي منافسات البطولة العربية للأندية بعد الخسارة أمام شباب الأردن بهدف في تونس، وكان الفريق تعرض للخسارة ذهابا بنتيجة 1-2.
ويواجه النجم الساحلي شبح الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام أشانتي كوتوكو الغاني ذهابا بهدفين دون مقابل.
ولعب النجم الساحلي 7 مباريات تحت قيادة البنزرتي خسر في 2 بدوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس تونس ومباراتين في البطولة العربية للأندية، بينما فاز مباراة وحيدة في دوري أبطال إلإريقيا وتعادل مباراة واحدة في الدوري التونسي.
وودع النجم الساحلي منافسات البطولة العربية للأندية بعد الخسارة أمام شباب الأردن بهدف في تونس، وكان الفريق تعرض للخسارة ذهابا بنتيجة 1-2.
ويواجه النجم الساحلي شبح الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام أشانتي كوتوكو الغاني ذهابا بهدفين دون مقابل.
ولعب النجم الساحلي 7 مباريات تحت قيادة البنزرتي خسر في 2 بدوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس تونس ومباراتين في البطولة العربية للأندية، بينما فاز مباراة وحيدة في دوري أبطال إلإريقيا وتعادل مباراة واحدة في الدوري التونسي.