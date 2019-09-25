بعد أقل من 3 أشهر.. تفاصيل فسخ النجم الساحلي تعاقده مع فوزي البنزرتي

فسخ نادي النجم الساحلي التونسي تعاقده مع فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق بالتراضي بعد أقل من 3 أشهر من إبرام العقد الذى تم توقيعه في 5 يوليو الماضي بسبب سوء النتائج.



وودع النجم الساحلي منافسات البطولة العربية للأندية بعد الخسارة أمام شباب الأردن بهدف في تونس، وكان الفريق تعرض للخسارة ذهابا بنتيجة 1-2.



ويواجه النجم الساحلي شبح الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام أشانتي كوتوكو الغاني ذهابا بهدفين دون مقابل.



ولعب النجم الساحلي 7 مباريات تحت قيادة البنزرتي خسر في 2 بدوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس تونس ومباراتين في البطولة العربية للأندية، بينما فاز مباراة وحيدة في دوري أبطال إلإريقيا وتعادل مباراة واحدة في الدوري التونسي.