كن من الناس الأكثر فاعلية.. ورشة عمل بجامعة الفيوم

نظمت سفارة المعرفة بجامعة الفيوم التابعة لمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، ورشة عمل بعنوان "كن من الناس الأكثر فاعلية"، وذلك في المكتبة المركزية، حاضرت فيها هاجر رجب المدربة المعتمدة من جامعة (يال) الأمريكية في مجال العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية بحضور عدد من الطلاب.



واستعرضت هاجر رجب مفهوم الأهداف المتوسطة والطويلة المدى والصفات التي يجب أن تتوفر فيها من واقعيتها وقابليتها للقياس ودور مفاهيم الثقة بالنفس وتعزيز الجانب الإيجابي للنفس الإنسانية في زياده قدرة وفاعلية الأفراد في تحقيق أهدافهم .



كما ناقشت هاجر رجب، مع الحضور الدور التي تقوم به الجوانب العقلية والصحية والمالية والمعرفية والوظيفية في التعظيم من الإيجابية والفاعلية لدى الأفراد.



في نهاية ورشة العمل، أجابت هاجر رجب عن أسئلة الطلاب والتي دارت عن النماذج العملية لزيادة الفاعلية وتحقيق النجاح.