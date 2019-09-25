ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كن من الناس الأكثر فاعلية.. ورشة عمل بجامعة الفيوم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:24 م
ورشه عمل بجامعة الفيوم
ورشه عمل بجامعة الفيوم بعنوان كن من الناس الأكثر فاعلية
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت سفارة المعرفة بجامعة الفيوم التابعة لمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، ورشة عمل بعنوان "كن من الناس الأكثر فاعلية"، وذلك في المكتبة المركزية، حاضرت فيها هاجر رجب المدربة المعتمدة من جامعة (يال) الأمريكية في مجال العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية بحضور عدد من الطلاب.

واستعرضت هاجر رجب مفهوم الأهداف المتوسطة والطويلة المدى والصفات التي يجب أن تتوفر فيها من واقعيتها وقابليتها للقياس ودور مفاهيم الثقة بالنفس وتعزيز الجانب الإيجابي للنفس الإنسانية في زياده قدرة وفاعلية الأفراد في تحقيق أهدافهم .

كما ناقشت هاجر رجب، مع الحضور الدور التي تقوم به الجوانب العقلية والصحية والمالية والمعرفية والوظيفية في التعظيم من الإيجابية والفاعلية لدى الأفراد.

في نهاية ورشة العمل، أجابت هاجر رجب عن أسئلة الطلاب والتي دارت عن النماذج العملية لزيادة الفاعلية وتحقيق النجاح.
كن من الناس الأكثر فاعلية.. ورشة عمل بجامعة الفيوم
كن من الناس الأكثر فاعلية.. ورشة عمل بجامعة الفيوم
كن من الناس الأكثر فاعلية.. ورشة عمل بجامعة الفيوم
كن من الناس الأكثر فاعلية.. ورشة عمل بجامعة الفيوم

ترشيحاتنا

نسيها في السيارة.. قصة وفاة طفلة اختناقًا في جازان بالسعودية

مين أحلى.. مي و ميار الغيطي بإطلالة جديدة في مهرجان الجونة

رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة ؟ الإفتاء ترد

لاعب آخر ينصف محمد صلاح.. ويؤكد تزوير صوته لصالح ميسي في the best

كريم علي يظهر في مران الأهلي .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو