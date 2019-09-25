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رياضة

شوقي غريب : قرعة أمم إفريقيا تحدد وديات المنتخب الأوليمبي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:09 م
شوقى غريب
شوقى غريب
يسرى غازى
أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، أن قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما سوف تساهم فى اختيارات المباريات الودية فى معسكر شهر أكتوبر القادم.

وتشارك 8 منتخبات إفريقية ضمن نهائيات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": معسكر منتخب مصر الأوليمبي الأخير استعدادا للمشاركة فى البطولة الإفريقية سوف يقام خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر القادم خلال فترة الأجندة الدولية القادمة.

وأضاف: قرعة البطولة الإفريقية تحت 23 عاما سوف تجرى مراسمها يوم 3 أكتوبر القادم فى الإسكندرية وسوف يتحدد بناء عليها المباريات الودية المقرر أن يخوضها فراعنة الأوليمبي فى المعسكر الأخير.

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