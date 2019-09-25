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رياضة

اخبار النادي الاهلي اليوم 25-9-2019.. طه إسماعيل يكشف موقفه من محمود الخطيب.. وفاة شقيق عدلى القيعى

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:18 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء، 25 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

تدريبات إضافية لثلاثي الأهلي

خاض سعد سمير وصلاح محسن ومحمد محمود، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات إضافية تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك عقب انتهاء مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.


طه إسماعيل لـ صدى البلد: لائحة الأهلى وراء رحيلى وهذا موقفى من الخطيب

كشف الدكتور طه إسماعيل أحد أساطير النادى الأهلى عن أسباب رحيله عن لجنة التخطيط بالنادى اليوم بعد فترة جيدة قضاها طوال الأشهر الماضية.


الاهلي يعزي عدلي القيعي في وفاة شقيقه

توفي منذ قليل حسين القيعي ، شقيق عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي.

مدرب حراس الأهلي: فايلر وضع شروطه أمام الأهلي لأنه مطالب بالفوز دائمًا

أكد ميشال إيناكوني مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة الأهلي، أن القاعدة الوحيدة المعمول بها داخل النادي الأهلي، هي الفوز دائمًا، موضحًا أن المدير الفني رينيه فايلر وضع شرطًا وحيدًا وهو اختيار جهازه المعاون بالكامل.

لاعب المستقبل .. علي معلول بصحبة ابنه في ملعب التتش .. شاهد
نشر لاعب كرة القدم التونسي المحترف بالنادى الأهلي علي معلول، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.


كريم علي يظهر في مران الأهلي .. صور
حرص علي معلول الظهير الأيسر التونسي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي اصطحاب ابنه كريم في مران أبناء الرداء الاحمر بإستاد مختار التتش اليوم.


رسميا ..الأهلي يواجه كانو سبورت على استاد الجيش ببرج العرب
تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميا اليوم الأربعاء يفيد بإقامة مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها مساء السبت المقبل علي ملعب الجيش ببرج العرب بدلا من استاد السلام.


شاهد.. الزي الرسمي الجديد لـ النادي الأهلي
عقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جلسة تصوير للزي الرسمي الجديد الجديد، بمقر النادي بالجزيرة.

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