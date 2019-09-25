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رياضة

مدرب حراس الأهلي: فايلر وضع شروطه أمام الأهلي لأنه مطالب بالفوز دائماً

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:44 م
ميشال إيناكوني وفايلر
ميشال إيناكوني وفايلر وشريف إكرامي
محمد رشاد
أكد ميشال إيناكوني مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة الأهلي، أن القاعدة الوحيدة المعمول بها داخل النادي الأهلي، هي الفوز دائمًا، موضحًا أن المدير الفني رينيه فايلر وضع شرطًا وحيدًا وهو اختيار جهازه المعاون بالكامل.

وأضاف ميشال إيناكوني مدرب حراس الأهلي في تصريحاته لموقع "وال فوت" البلجيكي: "في الأهلي الهدف فقط، هو الفوز، الفوز، الفوز، وحتى الآن الأمور تمضي بشكل جيد، حققنا الفوز بأول مباراة في دوري الأبطال، وبعدها كأس السوبر، وأول لقاء في الدوري".

وقال: "مباراة كأس السوبر ليس لها أي قيمة إلا كونها أمام الزمالك، المنافس، وطرف الديربي وهذا شيء لا يختلف عن لقاء برشلونة وريال مدريد في المستوى الأفريقي."

وتحدث عن المدير الفني للفريق، رينيه فايلر: "الآن أعلم لماذا كان بطلًا في بلجيكا، هو محترف لأقصى درجة، لا يترك أي شيء للظروف، وخاصة فيما يتعلق بالمواقف التي يجب ان يتخذ قرارًا فيها."

وأضاف: "عندما أتى إلى الأهلي كان قراره واضحًا، إما أن يجلب جهازه المعاون معه أو لا يأتي، فالأهلي نادي قادر من الناحية المالية على التعاقد مع أي شخص، كان من الممكن أن يرفضوا، لكنهم تعاقدوا معه، وكان أحد الخيارات الأخرى لوتشيانو سباليتي."

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